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Дмитрий Хохлов: «Динамо» не нужна дополнительная мотивация"
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Дмитрий Хохлов: «Динамо» не нужна дополнительная мотивация" 

Спорт-Экспресс 31 минуту назад
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после матча 23-го тура чемпионата России против «Арсенала» (2:1) отметил, что победа придаст его команде моральных сил. Специалист также добавил, что динамовцам не нужна дополнительная мотивация.
— Не хватало завершающего паса, который мог бы вывести на ударную позицию, — сказал во флеш-интервью Хохлов. — Вроде были подходы, но в концовке не хватало. Первый тайм начали здорово, контролировали игру, а потом отдали преимущество и встреча разбилась на отрезки. Обидно, что допускали детские ошибки, а потом начинаем отыгрываться. До гола играли грамотно и не допускали ошибок.
После того как начали проигрывать мы перестроились — выпустили еще одного атакующего игрока, сняли опорного и дожали со стандартов. Победа моральных сил придаст и может быть мы раскрепостимся в следующих играх.
Победа «Амкара»? Нам мотивация дополнительная не нужна. Мы находимся рядом с зоной вылета. Да, мы следим за параллельными играми, но куда нам еще мотивироваться.
Динамо М — Арсенал Т
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