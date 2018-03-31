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«МЮ» на своем поле переиграл «Суонси»
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«МЮ» на своем поле переиграл «Суонси» 

LiveSport.Ru 1 час назад
В матче 32-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю победу над «Суонси» — 2:0.
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