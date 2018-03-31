Божович: «У „Динамо“ было гораздо больше желания победить»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович подвёл итоги матча с «Динамо» (1:2) в эфире канала «Наш Футбол».

— Что случилось с вашей командой в период с 72-й по 74-ю минуты, когда пропустили сразу два гола в такой короткий отрезок?

— Что-то с нами сегодня было не так.

— Если говорить про гол. Отличная подача со стороны Комбарова и отличное завершение от Дзюбы. Он идет с опережением собственного графика. Он сказал, что забьет 7 мячей в «Арсенале».

— Я надеюсь, что он продолжит. Он качественный игрок, и здесь вопросов нет.

— Если говорить о сегодняшней игре вашей команды. С чем связаны некоторые проблемы? Потери сказались?

— Да, кадровые потери, Горбатенко в этом сезоне для нас важный игрок, но я думаю, что желания у «Динамо» было гораздо больше. Соперник лучше двигался, выигрывал единоборства, поэтому он и победил.