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Божович: «У „Динамо“ было гораздо больше желания победить»
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Божович: «У „Динамо“ было гораздо больше желания победить» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович подвёл итоги матча с «Динамо» (1:2) в эфире канала «Наш Футбол».
— Что случилось с вашей командой в период с 72-й по 74-ю минуты, когда пропустили сразу два гола в такой короткий отрезок?
— Что-то с нами сегодня было не так.
— Если говорить про гол. Отличная подача со стороны Комбарова и отличное завершение от Дзюбы. Он идет с опережением собственного графика. Он сказал, что забьет 7 мячей в «Арсенале».
— Я надеюсь, что он продолжит. Он качественный игрок, и здесь вопросов нет.
— Если говорить о сегодняшней игре вашей команды. С чем связаны некоторые проблемы? Потери сказались?
— Да, кадровые потери, Горбатенко в этом сезоне для нас важный игрок, но я думаю, что желания у «Динамо» было гораздо больше. Соперник лучше двигался, выигрывал единоборства, поэтому он и победил.
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