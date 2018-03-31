Божович: футболисты «Арсенала» жаловались на усталость в перерыве матча с «Динамо»

ХИМКИ /Московская область/, 31 марта. / ТАСС /. Футболисты тульского «Арсенала» жаловались на повышенную усталость после первого тайма матча чемпионата России против московского «Динамо». Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер тульского клуба Миодраг Божович

Встреча, проходившая на «Арене-Химки», завершилась поражением «Арсенала» со счетом 1:2.

"Мы не успевали контролировать мяч, а «Динамо» оказало хорошее давление на нас, первые 30 минут мы вообще не могли выйти из обороны. При этом в перерыве игроки жаловались, что они уставшие, меня это очень удивило. Пока это худшая игра, которая была у меня в тульском клубе, но будем делать выводы", — сказал Божович.

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба зимой перешел на правах аренды из санкт-петербургского "Зенита" . Форвард в матче с «Динамо» забил свой четвертый гол в четырех матчах за «Арсенал». «У Дзюбы есть нужные качества, он великолепный игрок, а весь плохой шум про него ни к чему», — отметил игру нападающего Божович.

Главный тренер «Арсенала» поздравил «Динамо» с победой и напомнил, что работал главным тренером бело-голубых (в 2010-2011 годах). «Человек всегда связывается с человеком, а тех людей, кто меня приглашал, уже нет в клубе. От себя могу только поздравить „Динамо“ с победой, думаю, у них все сложится в чемпионате хорошо», — отметил Божович.

После этого матча в активе «Арсенала» осталось 32 очка, команда располагается на 7-й строчке турнирной таблицы. «Динамо» набрало 27 очков и поднялось на 10-ю позицию, имея игру в запасе. В следующем туре «Арсенал» 7 апреля дома сыграет против «Уфы», а «Динамо» 9 апреля в московском дерби встретится с ЦСКА на выезде.