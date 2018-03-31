Ещё
Божович: футболисты «Арсенала» жаловались на усталость в перерыве матча с «Динамо»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Божович: футболисты «Арсенала» жаловались на усталость в перерыве матча с «Динамо» 

ТАСС 1 час назад
ХИМКИ /Московская область/, 31 марта. /ТАСС/. Футболисты тульского «Арсенала» жаловались на повышенную усталость после первого тайма матча чемпионата России против московского «Динамо». Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер тульского клуба Миодраг Божович.
Встреча, проходившая на «Арене-Химки», завершилась поражением «Арсенала» со счетом 1:2.
"Мы не успевали контролировать мяч, а «Динамо» оказало хорошее давление на нас, первые 30 минут мы вообще не могли выйти из обороны. При этом в перерыве игроки жаловались, что они уставшие, меня это очень удивило. Пока это худшая игра, которая была у меня в тульском клубе, но будем делать выводы", — сказал Божович.
Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба зимой перешел на правах аренды из санкт-петербургского "Зенита". Форвард в матче с «Динамо» забил свой четвертый гол в четырех матчах за «Арсенал». «У Дзюбы есть нужные качества, он великолепный игрок, а весь плохой шум про него ни к чему», — отметил игру нападающего Божович.
Главный тренер «Арсенала» поздравил «Динамо» с победой и напомнил, что работал главным тренером бело-голубых (в 2010-2011 годах). «Человек всегда связывается с человеком, а тех людей, кто меня приглашал, уже нет в клубе. От себя могу только поздравить „Динамо“ с победой, думаю, у них все сложится в чемпионате хорошо», — отметил Божович.
После этого матча в активе «Арсенала» осталось 32 очка, команда располагается на 7-й строчке турнирной таблицы. «Динамо» набрало 27 очков и поднялось на 10-ю позицию, имея игру в запасе. В следующем туре «Арсенал» 7 апреля дома сыграет против «Уфы», а «Динамо» 9 апреля в московском дерби встретится с ЦСКА на выезде.
ТАСС: последние новости
Ринат Билялетдинов покинул пост главного тренера ФК "СКА-Хабаровск" "Кафа" разгромила ялтинский "Рубин" в 19-м туре чемпионата Крыма по футболу Главный тренер "Динамо" Хохлов отметил силу воли своих футболистов в матче с "Арсеналом"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легенде СССР отказались вернуть украденную медаль43
Российский боец побил соперника за 10 секунд3
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Билялетдинов покинул «СКА-Хабаровск»
Египетский футболист повторил рекорд Роналду
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение