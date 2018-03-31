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Миодраг Божович: «Вокруг Дзюбы негативный шум, но игрок он великолепный»
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Миодраг Божович: «Вокруг Дзюбы негативный шум, но игрок он великолепный» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович после матча против «Динамо» (1:2) отметил, что его команда очень плохо двигалась.
— Показалось, что у «Арсенала» совсем не получилась игра в атаке. Почему? Вы планировали действовать от обороны?
— У нас действительно не получалось контролировать мяч. Больше двух касаний подряд сделать не могли. В первые полчаса вообще выйти из обороны. Потом стало получше, но в целом движение было у нас очень плохое, проиграли много борьбы. Игроки жалуются, что устали, но я очень удивился. Наверное, это худшая игра «Арсенала» за то время, что я работаю в клубе. Что ж, будем двигаться вперед.
Артем Дзюба снова забил. Как считаете, он достоин вызовы в сборную России?
— Я никаких ниточек к нему не находил, он просто умеет играть, у него есть нужные качества. В России вокруг него негативный шум, но игрок-то он великолепный.
— В недавнем интервью вы сказали, что вас устраивает игра через Дзюбу. Сегодня этого оказалось мало…
— В первой части чемпионата мы играли без Дзюбы и набрали довольно много очков. Вот когда не будет Дзюбы, тогда и будем думать, как быть без него.
— Про сборную вы не ответили…
— И не отвечу. Это не мне решать. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Динамо М — Арсенал Т
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