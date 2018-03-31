«Кафа» разгромила ялтинский «Рубин» в 19-м туре чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 марта. / ТАСС /. Футбольный клуб «Кафа» разгромил со счетом 3:0 на домашнем стадионе в Феодосии ялтинский "Рубин" в матче 19-го тура чемпионата Крыма.

В остальных матчах тура керченский «Океан» со счетом 1:3 проиграл на своем поле «Евпатории», «Крымтеплица» из поселка Молодежное Симферопольского района на выезде в Бахчисарае победила местный «Кызылташ» — 1:0.

"Севастополь" на своем поле сыграл вничью со счетом 1:1 с симферопольским клубом «ТСК-Таврия».

Лидером первенства является «Евпатория», в ее активе 45 очков. Далее следуют «Севастополь» (45), «ТСК-Таврия» (40), «Крымтеплица» (33), «Океан» (20), «Кызылташ» (18), «Рубин» (8), «Кафа» (6).