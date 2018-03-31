«Кафа» разгромила ялтинский «Рубин» в 19-м туре чемпионата Крыма по футболу 

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб «Кафа» разгромил со счетом 3:0 на домашнем стадионе в Феодосии ялтинский "Рубин" в матче 19-го тура чемпионата Крыма.
Мячи забили Владимир Масютин (44-я минута), Денис Головещенко (74) и Иван Мироненко (81).
В остальных матчах тура керченский «Океан» со счетом 1:3 проиграл на своем поле «Евпатории», «Крымтеплица» из поселка Молодежное Симферопольского района на выезде в Бахчисарае победила местный «Кызылташ» — 1:0.
"Севастополь" на своем поле сыграл вничью со счетом 1:1 с симферопольским клубом «ТСК-Таврия».
Лидером первенства является «Евпатория», в ее активе 45 очков. Далее следуют «Севастополь» (45), «ТСК-Таврия» (40), «Крымтеплица» (33), «Океан» (20), «Кызылташ» (18), «Рубин» (8), «Кафа» (6).
Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь».