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«Урал» и «Рубин» сыграли вничью в первом матче на «Екатеринбург-Арене»
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«Урал» и «Рубин» сыграли вничью в первом матче на «Екатеринбург-Арене» 

ТАСС 55 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 1 апреля. Екатеринбургский "Урал" сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1 в домашнем матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
В составе хозяев забитым мячом отметился Эрик Бикфалви (73-я минута), у гостей отличился Ивелин Попов (34). На 70-й минуте полузащитник «Урала» Николай Димитров не реализовал пенальти. На 88-й минуте Бикфалви был удален за вторую желтую карточку.
Данная встреча стала первой тестовой игрой, проведенной на стадионе «Екатеринбург-Арена», который примет встречи чемпионата мира 2018 года. Во время реконструкции стадиона «Урал» проводил домашние матчи на «СКБ-Банк Арене». В Екатеринбурге пройдут матчи группового этапа чемпионата мира Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).
В турнирной таблице «Урал» занимает восьмое место, набрав 29 очков, «Рубин» с 28 очками расположился на девятой строчке.
В следующем туре «Урал» 8 апреля в гостях сыграет с «Тосно» из Ленинградской области, «Рубин» днем ранее примет грозненский «Ахмат».
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