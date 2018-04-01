«Урал» и «Рубин» сыграли вничью в первом матче на «Екатеринбург-Арене»

Данная встреча стала первой тестовой игрой, проведенной на стадионе «Екатеринбург-Арена», который примет встречи чемпионата мира 2018 года. Во время реконструкции стадиона «Урал» проводил домашние матчи на «СКБ-Банк Арене». В Екатеринбурге пройдут матчи группового этапа чемпионата мира Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).

В турнирной таблице «Урал» занимает восьмое место, набрав 29 очков, «Рубин» с 28 очками расположился на девятой строчке.

В следующем туре «Урал» 8 апреля в гостях сыграет с «Тосно» из Ленинградской области, «Рубин» днем ранее примет грозненский «Ахмат».