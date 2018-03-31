Футбол: ФК «Сибирь» всухую разгромил «Химки»

Новосибирские футболисты одержали сегодня победу над подмосковным клубом «Химки» со счетом 2:0. Оба года забил Максим Житнев : первый на 18-й минуте встречи с пенальти, второй — на 74-й минуте игры.

«Мы ожидали, что игра будет трудной для нас… Наша команда бьётся за очки, у всех есть желание подняться как можно выше в турнирной таблице. Каждый матч мы играем на максимуме наших сил», — сообщил главный тренер ФК «Сибирь» Сергей Кирсанов на пресс-конференции главных тренеров по итогам матча.

«Победа для нас важна, тем более, что она всего вторая за 5 весенних матчей. Ребята хотели порадовать и болельщиков, и своих родных. Доволен, что так получилось. Готовимся к следующей игре», — сказал главный тренер ФК «Сибирь».