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Футбол: ФК «Сибирь» всухую разгромил «Химки»
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Футбол: ФК «Сибирь» всухую разгромил «Химки» 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские футболисты одержали сегодня победу над подмосковным клубом «Химки» со счетом 2:0. Оба года забил Максим Житнев: первый на 18-й минуте встречи с пенальти, второй — на 74-й минуте игры.
«Мы ожидали, что игра будет трудной для нас… Наша команда бьётся за очки, у всех есть желание подняться как можно выше в турнирной таблице. Каждый матч мы играем на максимуме наших сил», — сообщил главный тренер ФК «Сибирь»Сергей Кирсанов на пресс-конференции главных тренеров по итогам матча.
«Победа для нас важна, тем более, что она всего вторая за 5 весенних матчей. Ребята хотели порадовать и болельщиков, и своих родных. Доволен, что так получилось. Готовимся к следующей игре», — сказал главный тренер ФК «Сибирь».
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