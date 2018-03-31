Рауш: «Динамо» ещё в первом тайме должно было забить «Арсеналу» 1-2 мяча

Защитник «Динамо» Константин Рауш прокомментировал результат матча с тульским «Арсеналом» (2:1) в 24-м туре РФПЛ.

«Динамо» очень хорошо играло, особенно в первом тайме. Поэтому было обидно, что мы ушли на перерыв со счётом 0:0, и особенно обидно было, что пропустили. Мы вообще этого не ожидали, но у команды сегодня был отличный характер. Мы быстро вернулись в игру и забили два мяча.

Очень хорошая игра, сильный характер — и очень важная победа. После пропущенного гола мы просто продолжать играть так же, за счёт этого и выиграли. Эту победу мы заслужили.

Эпизод с пенальти я чётко не видел. Не смог рассмотреть даже, был фол или нет. Да, не забили, но это ничего. Выиграли, это самое главное.

Кто лучший игрок матча? Тяжело сказать. Мы всей командой сыграли очень компактно. Всё, что говорил тренер, мы делали.

Что у команды не получилось? Если мы так играем, то уже в первом тайме должны были забить 1-2 мяча. Над этим надо работать.

Мы знаем, что у «Динамо» сейчас очень тяжёлый график, но мы не думаем об этом, потому что концентрируемся на каждую игру. Сегодня был важный матч, мы выиграли, дальше будем сосредотачиваться на других играх.