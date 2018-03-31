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«Авангард» разгромил «Факел» в первенстве ФНЛ
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«Авангард» разгромил «Факел» в первенстве ФНЛ 

SPORT24.ru 1 час назад
Курский «Авангард» в матче 30-го тура первенства ФНЛ в гостях победил воронежский «Факел». После этого успеха команда Хасанби Биджиева поднялась на 11-е место. Также напомним, что «Авангард» является полуфиналистом нынешнего розыгрыша Кубка России.
”Факел” замыкает турнирную таблицу Футбольной национальной лиги.
В еще одной встрече «Ротор-Волгоград» в гостях переиграл «Зенит-2». Данная победа позволила волжанам покинуть зону вылета. «Зенит-2» остается на предпоследнем месте.
ФНЛ. 30-й тур  ”Факел” — «Авангард» — 0:4 (0:0)
Голы: Альшин, 60, 70. Дашаев, 67. Болов, 90+2.
”Зенит-2” — «Ротор-Волгоград» — 0:1 (0:0)
Гол: Николаев, 88.
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