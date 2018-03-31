Антон Шунин: «Момент с пропущенным голом? Не совсем его помню»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин после победы над «Арсеналом» отметил, что пропущенный мяч мобилизовал его команду. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу москвичей.

— Я считаю, что мы сыграли сегодня неплохо, — сказал Шунин. — С одной стороны жаль, что пропустили, с другой — этот гол мобилизовал команду и мы забили еще два мяча. Для нас сегодняшние три очка очень и очень важны.

— Показалось, что в первом тайме у вас почти не было работы. Это так?

— Мы хорошо играли и большинство времени провели на чужой половине поля.

— Как охарактеризуете эпизод с пропущенным от Дзюбы голом?

— Сложно сейчас сказать. Я не совсем помню тот момент. Надо его пересматривать. Была подача, и Дзюба остался один.

— Вы довольны своей игрой и действиями партнеров? Может, кого-то отдельно выделите?

— Отмечу всю команду. Все терпели, так получилось, что проигрывали. Но вырвали этот матч. ( Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ

Динамо М — Арсенал Т