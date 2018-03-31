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Антон Шунин: «Момент с пропущенным голом? Не совсем его помню»
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Антон Шунин: «Момент с пропущенным голом? Не совсем его помню» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Голкипер «Динамо» Антон Шунин после победы над «Арсеналом» отметил, что пропущенный мяч мобилизовал его команду. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу москвичей.
— Я считаю, что мы сыграли сегодня неплохо, — сказал Шунин. — С одной стороны жаль, что пропустили, с другой — этот гол мобилизовал команду и мы забили еще два мяча. Для нас сегодняшние три очка очень и очень важны.
— Показалось, что в первом тайме у вас почти не было работы. Это так?
— Мы хорошо играли и большинство времени провели на чужой половине поля.
— Как охарактеризуете эпизод с пропущенным от Дзюбы голом?
— Сложно сейчас сказать. Я не совсем помню тот момент. Надо его пересматривать. Была подача, и Дзюба остался один.
— Вы довольны своей игрой и действиями партнеров? Может, кого-то отдельно выделите?
— Отмечу всю команду. Все терпели, так получилось, что проигрывали. Но вырвали этот матч. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Динамо М — Арсенал Т
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