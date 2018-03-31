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«Белогорье» проиграло «Нове» в первом матче серии за 5-8-е места в ЧР
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«Белогорье» проиграло «Нове» в первом матче серии за 5-8-е места в ЧР 

Чемпионат.com 51 минуту назад
Волейболисты «Белогорья» на своей площадке потерпели поражение от новокуйбышевской «Новы» в первом матче серии за 5-8-е места в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги со счётом 1:3 (24:26, 25:21, 11:25, 22:25).
Напомним, что на предварительном этапе «Белогорье» заняло второе место, но в четвертьфинале по сумме двух матчей уступило «Кузбассу» (0:3, 0:3), завершив борьбу за медали. «Нова» вышла в плей-офф с восьмого места и в четвертьфинале сумела взять две партии у казанского «Зенита» (1:3, 1:3).
Второй матч серии до двух побед пройдёт 6 апреля на площадке «Новы».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Серия за 5-8-е места. Первый матч
«Белогорье» (Белгород) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 1:3 (24:26, 25:21, 11:25, 22:25).
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