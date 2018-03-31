«Белогорье» проиграло «Нове» в первом матче серии за 5-8-е места в ЧР

Волейболисты «Белогорья» на своей площадке потерпели поражение от новокуйбышевской «Новы» в первом матче серии за 5-8-е места в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги со счётом 1:3 (24:26, 25:21, 11:25, 22:25).

Напомним, что на предварительном этапе «Белогорье» заняло второе место, но в четвертьфинале по сумме двух матчей уступило «Кузбассу» (0:3, 0:3), завершив борьбу за медали. «Нова» вышла в плей-офф с восьмого места и в четвертьфинале сумела взять две партии у казанского «Зенита» (1:3, 1:3).

Второй матч серии до двух побед пройдёт 6 апреля на площадке «Новы».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Серия за 5-8-е места. Первый матч

«Белогорье» (Белгород) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 1:3 (24:26, 25:21, 11:25, 22:25).