Миодраг Божович: Достоин ли Дзюба сборной? Это не моя работа

— Почему у «Арсенала» не получилась игра в атаке? — Мы плохо контролировали мяч, редко делали три часания. «Динамо» же очень хорошо начало матч. В первые 30 минут мы с трудом переходили в атаку. Игроки в перерыве жаловались, что сильно устали. Может быть, я перегрузил игроков в паузе на игры сборных.

— Дзюба забил четыре мяча в четырех матчах. Какие слова вы нашли, чтобы он так заиграл? — У него хорошие игровые качества. И после таких подач, какая сегодня получилась у Комбарова, он обычно забивает.

— Сейчас «Арсенал» во-многом зависит от Артема. А готова команда играть без него? — Мы без Дзюбы провели первый круг и набрали 25 очков. Вот когда Артема не будет в команде, мы станем думать, как действовать без него. А сейчас, наоборот, мы стараемся придумать, как играть с ним.

— Он достоин вызова в сборную? — Не буду отвечать на этот вопрос — это не моя работа.

— Как оцените игру Новосельцева? — Он долго не играл, а оценивать игрока можно только после 4-5 матчей.

— Вы не так давно возглавляли «Динамо». С какими чувствами приехали в гости к этой команде на хорошо знакомый стдион? — Приятно было приехать на эту арену в гости к «Динамо». Но тех людей, которые тогда работали, сейчас уже в клубе нет. Поздравляю «Динамо» с победой и желаю остаться в премьер-лиге. Думаю, все будет хорошо.