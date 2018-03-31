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«Локомотив» проиграл «Амкару», «Динамо» переиграло «Арсенал», СКА сравнял счет в серии с ЦСКА. Главные новости дня
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«Локомотив» проиграл «Амкару», «Динамо» переиграло «Арсенал», СКА сравнял счет в серии с ЦСКА. Главные новости дня 

Советский спорт 47 минут назад
1. В чемпионате России «Локомотив» уступил «Амкару».
2. «Ахмат» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью.
3. «Динамо» вырвало победу в матче с «Арсеналом».
4. В АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» благодаря голу Салаха.
4. В бундеслиге «Шальке» обыграл «Фрайбург» и остался на втором месте.
5. «РБ Лейпциг» на выезде обыграл «Ганновер»
6. В чемпионате Италии «Рома» сыграла вничью с «Болоньей».
7. «Интер» обыграл «Верону»
8. «Лацио» разгромил «Беневенто».
9. В чемпионате Испании «Атлетик» и «Сельта» сыграли вничью.
10. В чемпионате Франции «Марсель» обыграл «Дижон».
11. В полуфинале плей-офф КХЛ СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии.
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