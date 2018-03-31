«Локомотив» проиграл «Амкару», «Динамо» переиграло «Арсенал», СКА сравнял счет в серии с ЦСКА. Главные новости дня

1. В чемпионате России «Локомотив» уступил «Амкару».

2. «Ахмат» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью.

3. «Динамо» вырвало победу в матче с «Арсеналом».

4. В АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» благодаря голу Салаха.

4. В бундеслиге «Шальке» обыграл «Фрайбург» и остался на втором месте.

5. «РБ Лейпциг» на выезде обыграл «Ганновер»

6. В чемпионате Италии «Рома» сыграла вничью с «Болоньей».

7. «Интер» обыграл «Верону»

8. «Лацио» разгромил «Беневенто».

9. В чемпионате Испании «Атлетик» и «Сельта» сыграли вничью.

10. В чемпионате Франции «Марсель» обыграл «Дижон».

11. В полуфинале плей-офф КХЛ СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии.

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