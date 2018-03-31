«Зенит-Казань» провел первый матч полуфинала чемпионата России с кемеровским «Кузбассом».
Перед началом поединка волейболисты почтили память погибших в результате пожара в ТЦ «Зимняя Вишня» — ранее было заявлено, что все вырученные от продажи билетов деньги будут переданы в фонд помощи пострадавшим. В первом сете, когда Васильев дважды ошибся в атаке, отрыв казанского клуба вырос до шести очков. У «Зенита» солировали Вильфред Леон и Максим Михайлов — они были неудержимы в атаке и в защите. 25:16. Во второй партии Михайлов продолжил исправно набирать очки. Артем Вольвич на сетке блокировал удары соперника. У гостей, в целом, мало что получалось. Вышедший на площадку в качестве распасовщика Сергей Макаров смог освежить игру «Кузбасса». С помощью блоков Пашицкого и эйса Тавасиева кемеровчане сократили отставание до двух очков. Но тут «проснулся» Леон, который не дал сопернику создать интригу. 25:20. Третья партия завершилась быстрее предыдущих. Сибиряки допускали много ошибок на приеме. Так, Бутько и Леон записали на свой счет по два эйса, Андерсон и Вольвич — по одному. 25:12. Самым результативным игроком матча стал Вильфред Леон, набравший 19 очков и сделавший 5 эйсов. Второй матч серии состоится в Кемерово 6 апреля. В случае победы «Зенит» выйдет в финал чемпионата России.