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Рауш: футболисты «Динамо» выполнили все требования главного тренера в матче с «Арсеналом»
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Рауш: футболисты «Динамо» выполнили все требования главного тренера в матче с «Арсеналом» 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: ТАСС
ХИМКИ /Московская область/, 31 марта. /ТАСС/. Футболисты московского «Динамо» выполнили все тренерские установки в матче против тульского «Арсенала». Об этом журналистам рассказал защитник московской команды Константин Рауш.
Встреча, проходившая на «Арене-Химки», завершилась победой «Динамо» со счетом 2:1. Бело-голубые по ходу встречи уступали 0:1, но смогли забить два гола за три минуты.
"Очень хорошая игра команды, проявили сильный характер сегодня и добились важной победы. Тяжело сказать, кто лучший игрок сегодняшнего матча, так как грамотно сыграли всей командой и делали все, что говорил тренер. Из негативных моментов отмечу слабую реализацию, так как при такой игре в первом тайме мы должны были забивать 1-2 гола, а мы этого не сделали, так что будем отрабатывать. Конечно, не ожидали и пропущенного мяча, такого не должно быть, но сегодня случилось", — сказал Рауш.
После этого матча «Динамо» набрало 27 очков и поднялось на 10-ю позицию в турнирной таблице чемпионата. При этом московский клуб имеет в запасе игру против санкт— петербургского "Зенита", которая состоится 18 апреля. Следующий матч «Динамо» проведет в гостях против московского ЦСКА 9 апреля.
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