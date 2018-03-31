Рауш: футболисты «Динамо» выполнили все требования главного тренера в матче с «Арсеналом»

ХИМКИ /Московская область/, 31 марта. / ТАСС /. Футболисты московского «Динамо» выполнили все тренерские установки в матче против тульского «Арсенала». Об этом журналистам рассказал защитник московской команды Константин Рауш

Встреча, проходившая на «Арене-Химки», завершилась победой «Динамо» со счетом 2:1. Бело-голубые по ходу встречи уступали 0:1, но смогли забить два гола за три минуты.

"Очень хорошая игра команды, проявили сильный характер сегодня и добились важной победы. Тяжело сказать, кто лучший игрок сегодняшнего матча, так как грамотно сыграли всей командой и делали все, что говорил тренер. Из негативных моментов отмечу слабую реализацию, так как при такой игре в первом тайме мы должны были забивать 1-2 гола, а мы этого не сделали, так что будем отрабатывать. Конечно, не ожидали и пропущенного мяча, такого не должно быть, но сегодня случилось", — сказал Рауш.