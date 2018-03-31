Ещё
Артем Дзюба: «Арсенал» сыграл худшую игру в 2018-м
Далее:
Читайте также:
Ещё

Артем Дзюба: «Арсенал» сыграл худшую игру в 2018-м 

Советский спорт 31 минуту назад
Миодраг Божович: Достоин ли Дзюба сборной? Это не моя работа
Артем Дзюба признал, что команда сыграла плохо и пообещал, что в следующей игре туляки исправятся.
— Тяжелый матч. Мы все плохо выглядели, играли как-то скованно, — начал Артем Дзюда, не дожидаясь вопросов журналистов. — Повели в счете и нужно было, как минимум, заканчивать ничьей — грамотно действовать в обороне и ловить на контратаках.
— Что конкретно не получилось? — Мяч не контролировали. А у нас есть качественные игроки, которые могут это делать. Нужно разбираться.
— Почему не удержали даже ничью? — Пропустили два гола со стандартов. Это наша беда, мы больше других пропускаем со стандартов. Так нельзя. Очень обидно, мы разочарованы.
— Все-таки, можете кого-нибудь выделить из своей команды? — Кирилл Комбаров понравился, и Мишка Левашов старался. Остальные могут играть лучше.
— «Динамо» чем-то удивило? — Нет. Мы понимали, что для «Динамо» — это матч жизни или смерти.
— Ваш главный тренер Миодраг Божович сказал, что это — худшая игра «Арсенала» под его руководством. Согласны? — Могу сказать, что это худшая игра в этом году.
— Разбор по горячим следам в раздевалке был? — Немного поговорили, но без конфликтов. У нас есть главный тренер, мы все разберем, и, уверяю, в следующем матче сыграем по-другому.
Советский спорт: последние новости
Владимир Алекно: Леон хочет уйти из «Зенита» красиво Миодраг Божович: Достоин ли Дзюба сборной? Это не моя работа «Локомотив» проиграл «Амкару», «Динамо» переиграло «Арсенал», СКА сравнял счет в серии с ЦСКА. Главные новости дня
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легенде СССР отказались вернуть украденную медаль41
Российский боец побил соперника за 10 секунд3
Билялетдинов покинул «СКА-Хабаровск»
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Египетский футболист повторил рекорд Роналду
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение