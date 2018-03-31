Артем Дзюба: «Арсенал» сыграл худшую игру в 2018-м

Артем Дзюба признал, что команда сыграла плохо и пообещал, что в следующей игре туляки исправятся.

— Тяжелый матч. Мы все плохо выглядели, играли как-то скованно, — начал Артем Дзюда, не дожидаясь вопросов журналистов. — Повели в счете и нужно было, как минимум, заканчивать ничьей — грамотно действовать в обороне и ловить на контратаках.

— Что конкретно не получилось? — Мяч не контролировали. А у нас есть качественные игроки, которые могут это делать. Нужно разбираться.

— Почему не удержали даже ничью? — Пропустили два гола со стандартов. Это наша беда, мы больше других пропускаем со стандартов. Так нельзя. Очень обидно, мы разочарованы.

— Все-таки, можете кого-нибудь выделить из своей команды? — Кирилл Комбаров понравился, и Мишка Левашов старался. Остальные могут играть лучше.

— «Динамо» чем-то удивило? — Нет. Мы понимали, что для «Динамо» — это матч жизни или смерти.

— Ваш главный тренер Миодраг Божович сказал, что это — худшая игра «Арсенала» под его руководством. Согласны? — Могу сказать, что это худшая игра в этом году.

— Разбор по горячим следам в раздевалке был? — Немного поговорили, но без конфликтов. У нас есть главный тренер, мы все разберем, и, уверяю, в следующем матче сыграем по-другому.