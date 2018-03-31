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Букмекеры оценили шансы «Милана» обыграть «Ювентус» в чемпионате Италии
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Букмекеры оценили шансы «Милана» обыграть «Ювентус» в чемпионате Италии 

Vprognoze.ru 20 минут назад
Фото: Vprognoze.ru
Сегодня в 21:45 МСК «Ювентус» встретится с «Миланом» в чемпионате Италии. Поединок 30-го тура пройдет в Италии. Первая встреча команд в текущем сезоне завершилась победой «Ювентуса» со счетом 2:0. «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, но ближайшего преследователя в лице «Наполи» туринцы опережают всего на два очка. За 29 туров подопечные Массимилиано Аллегри одержали 24 победы, трижды сыграли вничью и допустили два поражения. В предыдущем туре «Ювентус» неожиданно расписал мировую со СПАЛом 0:0. «Милан», в свою очередь, набрал отличный ход, и смог подняться на шестую строчку турнирного зачета Серии А. Под руководством Дженнаро Гаттузо команда преобразилась. Миланский клуб не проигрывает на протяжении 10-ти игр кряду, одержав 8 побед и 2 раза сыграв вничью. Тем не менее, букмекеры явным фаворитом матча называют «Ювентус», предлагая на их победу коэффициент 1.67. Шансы «Милана» на победу оценили коэффициентом 6.3. Котировки на ничейный исход составляют 3.8.
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