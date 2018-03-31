Саммельвуо: отсутствие Полетаева не может быть «алиби» для волейболистов «Кузбасса»

Потеря диагонального Виктора Полетаева перед матчем плей-офф суперлиги с казанским "Зенитом" не может быть оправданием для волейболистов «Кузбасса», заявил главный тренер кемеровской команды Туомас Саммельвуо.

"Кузбасс" проиграл «Зениту» в Казани в первом полуфинальном матче суперлиги со счетом 0-3. Лучший бомбардир команды в сезоне Полетаев пропустил игру.

"Полетаева не было сегодня. Надеюсь, скоро он будет тренироваться. Говорят, что у него отравление? Да? Так, правда, говорят? Не хотел бы комментировать это. Никакого алиби нам быть не может в сегодняшней игре", — сказал Саммельвуо журналистам.

"Зенит" выиграл много очков на подаче и приеме, а мы не могли справиться с ними на блоке и в защите. Даже когда мы принимали мяч хорошо, не удавалось выполнить работу, которую хотели. Когда съём не работает, очень тяжело", — отметил тренер «Кузбасса».