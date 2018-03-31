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Саммельвуо: отсутствие Полетаева не может быть «алиби» для волейболистов «Кузбасса»
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Саммельвуо: отсутствие Полетаева не может быть «алиби» для волейболистов «Кузбасса» 

Р-Спорт 19 минут назад
Потеря диагонального Виктора Полетаева перед матчем плей-офф суперлиги с казанским "Зенитом" не может быть оправданием для волейболистов «Кузбасса», заявил главный тренер кемеровской команды Туомас Саммельвуо.
"Кузбасс" проиграл «Зениту» в Казани в первом полуфинальном матче суперлиги со счетом 0-3. Лучший бомбардир команды в сезоне Полетаев пропустил игру.
"Полетаева не было сегодня. Надеюсь, скоро он будет тренироваться. Говорят, что у него отравление? Да? Так, правда, говорят? Не хотел бы комментировать это. Никакого алиби нам быть не может в сегодняшней игре", — сказал Саммельвуо журналистам.
"Зенит" выиграл много очков на подаче и приеме, а мы не могли справиться с ними на блоке и в защите. Даже когда мы принимали мяч хорошо, не удавалось выполнить работу, которую хотели. Когда съём не работает, очень тяжело", — отметил тренер «Кузбасса».
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