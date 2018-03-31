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Моуринью: «Есть один клуб, который делает невозможной борьбу за чемпионство в Англии»
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Моуринью: «Есть один клуб, который делает невозможной борьбу за чемпионство в Англии» 

SPORT24.ru 19 минут назад
Главный тренер ”Манчестер Юнайтед” Жозе Моуринью после победы над «Суонси» в матче 32-го тура АПЛ сказал о задачах «МЮ» на концовку сезона.
”В этом году мы хотим финишировать на 2-й строчке в таблице турнира и набрать на 10 очков больше, чем в прошлом сезоне. Забить больше мячей и меньше пропустить. Есть один клуб, который делает невозможной борьбу за чемпионство. В других лигах мы смогли бы бороться за титул”, — сказал Моуринью, чьи слова приводит BBC.
Сегодня «МЮ». Клуб идет на втором месте в таблице чемпионата Англии, отставая от «Манчестер Сити» на 13 очков.
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