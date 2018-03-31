Погода отложила открытие футбольного сезона

Открытие футбольного сезона в Калуге откладывается из-за затянувшейся зимы. В связи с неблагоприятными погодными условиями матч между брянским «Динамо» и футбольным клубом «Калуга», который должен был состояться 14 апреля, перенесен на 7 мая. Как сообщили в ФК «Калуга», игра пройдет в Брянске на стадионе «Динамо». Видимо, будет перенесена и дата встречи «космонавтов» с московским «Торпедо», который должен был пройти 7 апреля в Калуге. О том, что возможность переноса даты этой встречи рассматривается, ранее сообщалось на страничке ФК «Калуга» «ВКонтакте». По словам пресс-секретаря калужского клуба Николая Егорова, инициатором переноса матча были москвичи. Когда состоится эта игра, пока не сообщается.