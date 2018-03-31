Питерский «Зенит» на тай-брейке обыграл московское «Динамо» в полуфинале ЧР

Волейболисты санкт-петербургского «Зенита» на тай-брейке вырвали победу у московского «Динамо» со счётом 3:2 (25:20, 22:25, 25:11, 16:25, 15:10) в первом полуфинальном матче чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. Команды встречались в Москве.

Ответный матч полуфинальной серии до двух побед пройдёт 6 апреля в Санкт-Петербурге, на площадке «Зенита».

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«Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:3 (20:25, 25:22, 11:25, 25:16, 10:15).