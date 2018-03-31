Массимо Каррера: «Естественно, Зе Луиш устал»

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 24-го тура чемпионата России против «Тосно» (2:1) отметил, что команду не придется успокаивать в связи с психологическим преимуществом на финише чемпионата. Также итальянский специалист отметил, что нападающий Зе Луиш устал, однако с ним все хорошо.

— После осечки «Локо» у «Спартака» теперь психологическое преимущество на финише чемпионата? И как будете успокаивать команду, чтобы не повторились сегодняшнее качество футбола и сегодняшний настрой?