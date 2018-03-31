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Массимо Каррера: «Естественно, Зе Луиш устал»
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Массимо Каррера: «Естественно, Зе Луиш устал» 

Спорт-Экспресс 29 минут назад
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 24-го тура чемпионата России против «Тосно» (2:1) отметил, что команду не придется успокаивать в связи с психологическим преимуществом на финише чемпионата. Также итальянский специалист отметил, что нападающий Зе Луиш устал, однако с ним все хорошо.
— После осечки «Локо» у «Спартака» теперь психологическое преимущество на финише чемпионата? И как будете успокаивать команду, чтобы не повторились сегодняшнее качество футбола и сегодняшний настрой?
— (Смеется) Именно поэтому и не надо ее успокаивать. — Все ли в порядке с Зе Луишем? Ничего не болит у него после матча? — Нет. Я спросил его, он сказал, что все в порядке. Естественно, он устал. Но он провел хороший матч. (Михаил ГОНЧАРОВ)
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