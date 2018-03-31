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Тренер «Спартака» Каррера остался недоволен настроем игроков в матче с «Тосно»
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Тренер «Спартака» Каррера остался недоволен настроем игроков в матче с «Тосно» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера раскритиковал игроков команды за плохой настрой к матчу 24-го тура чемпионата России против «Тосно».
"Сегодня из хорошего я могу обратить внимание только на результат. Мы подошли неправильно к этому матчу, команда вела себя неправильно. Это было поведение не той команды, которая играет ради титула. Мы думали, что уже победили, а матчи выигрываются после финального свистка, а не на бумаге", — цитирует Карреру ТАСС.
"Я разозлился, в перерыве я дал понять им некоторые вещи. Сказал им то же, что и вам только что — был неправильный подход к игре", — добавил специалист.
Встреча между «Спартаком» и «Тосно», которая прошла в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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