Тренер «Спартака» Каррера остался недоволен настроем игроков в матче с «Тосно»

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера раскритиковал игроков команды за плохой настрой к матчу 24-го тура чемпионата России против «Тосно».

"Сегодня из хорошего я могу обратить внимание только на результат. Мы подошли неправильно к этому матчу, команда вела себя неправильно. Это было поведение не той команды, которая играет ради титула. Мы думали, что уже победили, а матчи выигрываются после финального свистка, а не на бумаге", — цитирует Карреру ТАСС

"Я разозлился, в перерыве я дал понять им некоторые вещи. Сказал им то же, что и вам только что — был неправильный подход к игре", — добавил специалист.