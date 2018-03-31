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«Бавария» забила шесть мячей «Боруссии», Левандовский оформил хет-трик
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«Бавария» забила шесть мячей «Боруссии», Левандовский оформил хет-трик 

LiveSport.Ru 27 минут назад
Мюнхенская «Бавария» одержала домашнюю победу над дортмундской «Боруссией» (6:0) в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги.
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