«Бавария» может в следующем туре 6-й раз подряд выиграть чемпионат Германии

«Бавария» находится в шаге от победы в бундеслиге. Выигрыш в матче следующего тура против «Аугсбурга» будет означать досрочное завоевание трофея. "Бавария" выиграет чемпионат шестой раз подряд.