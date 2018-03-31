Мостовой: «В матче „Амкар“ — „Локомотив“ честность футбола восторжествовала»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о матче 24-го тура РФПЛ «Амкар» — «Локомотив» (2:1).

«Рад, что не ошибся в том, что еще несколько туров назад говорил, что вся борьба впереди и это подтверждается. Но сегодня все равно было неожиданно, потому что все было сделано для того, чтобы «Локомотив» одолел «Амкар». Но вот как видите оказалось, что честность футбола восторжествовала, «Локомотив» проиграл дома, а «Амкар» добился победы дома.