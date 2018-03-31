Бенитес: «Ньюкасл» заслужил победу над такой сильной командой, как «Хаддерсфилд»

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес прокомментировал победу над «Хаддерсфилд Таун» (1:0) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы ожидали такой игры. Знали, что наш соперник отлично подготовится, что они сильны физически. Ждали их ошибок, чтобы контратаковать. Мы не дождались момента в первом тайме, но старались быть организованными и не хотели давать им ни одного шанса. Я считаю, что мы заслужили победу над такой сильной командой», — сказал Бенитес на послематчевой пресс-конференции.