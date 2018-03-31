Ещё
Борис Колчин: С «Зенитом» нужно было играть хитрее
Далее:
Читайте также:
Ещё

Борис Колчин: С «Зенитом» нужно было играть хитрее 

Советский спорт 50 минут назад
Алексей Остапенко: «Динамо» играло грязно
«Я не скажу, что мы перегорели, все-таки ребята у нас опытные в команде. Очень уж хотели использовать преимущество своей площадки, хотя в таких играх оно минимально. В первом сете соперник переиграл нас тактически. Увы, атака у нас ниже 50 процентов. С такими игроками, как у «Зенита» на блоке, ломиться в закрытую дверь себе дороже. Нам надо было сыграть хитрее против «Зенита», выдержать прием. Но борьбу мы завязали, хотя третий сет мы абсолютно подарили сопернику», — приводит РИА «Новости» слова Колчина.
В субботу в Москве «Динамо» проиграло «Зениту» со счетом 2-3 в первом матче полуфинальной серии чемпионата России.
Советский спорт: последние новости
Массимо Каррера: Из хорошего могу обратить внимание только на результат Дубль Жонаса принес «Бенфике» победу над «Виторией Гимарайнш» Алексей Остапенко: «Динамо» играло грязно
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посольство России обратилось к болельщикам ЦСКА
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
«Спартак» победил «Тосно»
Российский боец побил соперника за 10 секунд3
Легенде СССР отказались вернуть украденную медаль55
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение