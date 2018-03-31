Борис Колчин: С «Зенитом» нужно было играть хитрее

Алексей Остапенко : «Динамо» играло грязно «Я не скажу, что мы перегорели, все-таки ребята у нас опытные в команде. Очень уж хотели использовать преимущество своей площадки, хотя в таких играх оно минимально. В первом сете соперник переиграл нас тактически. Увы, атака у нас ниже 50 процентов. С такими игроками, как у «Зенита» на блоке, ломиться в закрытую дверь себе дороже. Нам надо было сыграть хитрее против «Зенита», выдержать прием. Но борьбу мы завязали, хотя третий сет мы абсолютно подарили сопернику», — приводит РИА «Новости» слова Колчина В субботу в Москве «Динамо» проиграло «Зениту» со счетом 2-3 в первом матче полуфинальной серии чемпионата России.