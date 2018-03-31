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«Герта» и «Вольфсбург» разошлись миром
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«Герта» и «Вольфсбург» разошлись миром 

Чемпионат.com 37 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Герта» сыграла вничью с «Вольфсбургом» в матче 28-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 0:0.
Хозяева поля набрали 36 очков и занимают десятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Вольфсбург» имеет в своём активе 26 баллов и располагается на 15-й позиции.
В следующем туре чемпионата Германии «Герта» 7 апреля на выезде встретится с мёнхенгладбахской «Боруссией». «Вольфсбург» в этот же день отправится в гости к «Фрайбургу».
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