«Герта» и «Вольфсбург» разошлись миром

«Герта» сыграла вничью с «Вольфсбургом» в матче 28-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 0:0.

Хозяева поля набрали 36 очков и занимают десятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Вольфсбург» имеет в своём активе 26 баллов и располагается на 15-й позиции.

В следующем туре чемпионата Германии «Герта» 7 апреля на выезде встретится с мёнхенгладбахской «Боруссией». «Вольфсбург» в этот же день отправится в гости к «Фрайбургу».