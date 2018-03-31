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Хосеп Гвардьола: «Ман Сити» осталось выиграть один матч"
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Хосеп Гвардьола: «Ман Сити» осталось выиграть один матч" 

Спорт-Экспресс 36 минут назад
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после победы над «Эвертоном» (3:1) в матче 32-го тура чемпионата Англии похвалил своих подопечных за уверенную игру. «Ман Сити» лидирует в турнирной таблице, на 16 очков опережая "Манчестер Юнайтед".
— Мы знали, что должны выигрывать во всех матчах, — цитирует BBC Гвардьолу. — В первом тайме мы хорошо выполнили свою работу. Мы контролировали игру и добились отличной победы. Я впервые смог обыграть «Эвертон» как тренер.
Все были настроены на победу. Сейчас осталось выиграть еще один матч, и мы чемпионы. Нам нужно отправиться на «Энфилд» в хорошем настроении. У нас несколько дней подготовки.
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