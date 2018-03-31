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«Бенфика» — «Витория Гимараэш» — 2:0, «Портимоненсе» — «Морейренсе» — 4:3 (обзоры)
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«Бенфика» — «Витория Гимараэш» — 2:0, «Портимоненсе» — «Морейренсе» — 4:3 (обзоры) 

Soccer News 29 минут назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 28-го тура чемпионата Португалии.
"Бенфика" — «Витория Гимараэш» — 2:0  "Портимоненсе" — «Морейренсе» — 4:3
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