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Зинедин Зидан: Считаю, у «Ювентуса» и «Реала» схожий менталитет
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Зинедин Зидан: Считаю, у «Ювентуса» и «Реала» схожий менталитет 

Советский спорт 2 апреля 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
— Это важный матч для обеих команд. Мы приехали показать хорошую игру, но финал в Кардиффе уже никак не касается завтрашней встречи. Мы о нем вообще не думаем. Считаю, у «Ювентуса» и «Реала» схожий менталитет.
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Я понял это еще по ходу игровой карьеры, ведь выступал за обе команды. «Ювентус» очень сильно играет уже многие годы. Это очень сбалансированная команда, — передает слова Зидана официальный сайт УЕФА.
Матч «Ювентус» — «Реал» состоится 3 апреля и начнется в 21:45 по Москве.
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