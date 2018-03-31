Ватерполисты «Динамо» обыграли «Васпо Ганновер» в Лиге чемпионов

Дмитрий Холод. Ватерполисты московского «Динамо» нанесли поражение немецкому клубу «Васпо Ганновер» в матче 11-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 15:11. В составе бело-голубых по три раза отличились Душко Пиетлович, Игорь Бычков

После 11-го тура «Динамо» с 19 очками в активе делит 4-ю строчку турнирной таблицы с хорватской командой «Юг» из Дубровника.

В следующем матче, 18 апреля, «Динамо» примет аутсайдера группы А — сербский «Партизан».

Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины. Группа А. 11-й тур «Васпо Ганновер» (Германия) — «Динамо» (Москва) — 11:15 (2:2, 2:5, 3:3, 4:5).