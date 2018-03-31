Ещё
Ватерполисты «Динамо» обыграли «Васпо Ганновер» в Лиге чемпионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ватерполисты «Динамо» обыграли «Васпо Ганновер» в Лиге чемпионов 

Чемпионат.com 1 час назад
Ватерполисты московского «Динамо» нанесли поражение немецкому клубу «Васпо Ганновер» в матче 11-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 15:11. В составе бело-голубых по три раза отличились Душко Пиетлович, Игорь Бычков и Дмитрий Холод.
После 11-го тура «Динамо» с 19 очками в активе делит 4-ю строчку турнирной таблицы с хорватской командой «Юг» из Дубровника.
В следующем матче, 18 апреля, «Динамо» примет аутсайдера группы А — сербский «Партизан».
Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины. Группа А. 11-й тур  «Васпо Ганновер» (Германия) — «Динамо» (Москва) — 11:15 (2:2, 2:5, 3:3, 4:5).
Чемпионат.com: последние новости
«Герта» и «Вольфсбург» разошлись миром «Интер» разгромил «Верону», «Лацио» забил шесть голов «Беневенто» Эксперты: Дзюба не сумеет забить гол в игре «Динамо» — «Арсенал» (Тула)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут13
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Российский боец побил соперника за 10 секунд3
Посольство России обратилось к болельщикам ЦСКА
«Спартак» победил «Тосно»
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение