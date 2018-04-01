ЦСКА сыграет с «Ростовом» Валерия Карпина в матче чемпионата России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апреля. / ТАСС /. Четыре матча в Екатеринбурге, Уфе, Краснодаре и Ростове-на-Дону пройдут в воскресенье в 24-м туре чемпионата России по футболу. Матчем между "Уралом" казанским «Рубином» будет открыт после реконструкции Центральный стадион в Екатеринбурге, где летом пройдут матчи чемпионата мира.

Официальная церемония открытия стадиона, который будет носить название «Екатеринбург-Арена», состоится 15 апреля на домашнем матче «Урала» со "Спартаком" , в первый же день апреля состоится тестовая встреча — будет проверено функционирование всех систем реконструированной арены. Хотя вместимость стадиона составит порядка 35 тыс. зрителей, в продажу на первый тестовый матч поступили порядка 20 тыс. билетов, которые были раскуплены в течение недели.

Центральный стадион в Екатеринбурге был построен еще в 1957 году, арена прошла реконструкцию в 2006-11 гг., а затем еще одну — к чемпионату мира. Во время строительства «Урал» проводил домашние матчи на «СКБ-Банк Арене», где предыдущую встречу проиграл «Локомотиву» (0:2).

Команда Александра Тарханова занимает восьмое место, на очко опережая «Рубин» Курбана Бердыева , однако обе команды еще не обезопасили себя от вылета. При этом в первом круге «Урал» победил волжан на их поле (1:0) благодаря мячу Эрика Бикфальви.

Матч в Екатеринбурге пройдет в 14:00 мск, главным арбитром назначен Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

Андре Виллаш-Боаша и В 16:30 мск на стадионе «Нефтяник» в Уфе пройдет матч между «Уфой» и «Зенитом». Уфимцев возглавляет Сергей Семак, который завершал карьеру игрока в «Зените», где и начинал работу в качестве тренера, входя в штабы Лучано Спаллетти Мирчи Луческу . «Уфа» Семака борется за путевку в Лигу Европы, занимая шестое место, лишь на пять очков отставая от «Зенита», обладающего куда более серьезными ресурсами.

В первом круге «Уфа» уступила «Зениту» в гостях со счетом 0:3, однако за последующие 12 матчей чемпионата страны подопечные Роберто Манчини победили лишь трижды, фактически выпав из борьбы за чемпионский титул. Три последних матча «Зенит» завершил нулевыми ничьими, в марте не сумев обыграть «Амкар» и «Ростов». «Уфа» весной разошлась миром с «Динамо» (1:1), а затем победила «Анжи» (3:2) и «Краснодар» (1:0).

Карпин намерен остановить ЦСКА

ЦСКА сыграет против «Ростова» Валерия Карпина, который пока в новом клубе еще не сумел одержать ни одной победы. Хотя ростовчане дома сыграли вничью с «Зенитом», делая ставку на атакующий футбол. При этом по забитым голам «Ростов» остается одним из худших в лиге (20 голов), меньше забили лишь аутсайдеры — «СКА-Хабаровск» и «Амкар».

Карпин долгое время возглавлял «Спартак» в должности генерального директора и главного тренера, при этом 30 лет назад он провел несколько матчей в составе армейцев, вскоре оказавшись в составе красно-белых. В марте лидером атак «Ростова» стал забивший три мяча Алексей Ионов

ЦСКА весной в чемпионате страны еще не пропускал, при этом подопечные Виктора Гончаренко сумели выйти в четвертьфинал Лиги Европы, где в ближайший четверг сыграют в Лондоне с местным «Арсеналом». Не выйдет против ростовчан защитник Марио Фернандес , который должен залечить травму к матчу в британской столице.

Армейцы не выигрывали в гостях у «Ростова» с 2006 года, за девять последних матчей четырежды сыграв вничью и потерпев пять поражений. В августе в Москве ЦСКА победил ростовчан, которых тогда возглавлял Леонид Кучук , со счетом 2:0 — отличились Василий Березуцкий и Витиньо.

Матч пройдет на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, главный арбитр — Роман Галимов из Улан-Удэ. В случае выхода на поле защитник ЦСКА Алексей Березуцкий сыграет 350-й матч в чемпионатах России.

"Краснодар" сыграет с аутсайдером

В 19:00 мск также сыграют «Краснодар» и «Анжи». Кубанцы в минувшем туре дома уступили «Уфе» (0:1), ранее довольствовавшись нулевой ничьей с «Динамо». Очередной соперник команды Игоря Шалимова — аутсайдер из Махачкалы, который пропустил в чемпионате уже 42 мяча. «Анжи» проиграл три предыдущих гостевых матча, при этом в первом круге подопечные Вадима Скрипченко в Каспийске уступили «Краснодару» со счетом 1:5. При этом после субботней победы «Амкара» махачкалинцы опустились на 14-е место.

Матч пройдет на «Краснодар-Арене», главный арбитр — Алексей Еськов из Москвы.

Как и накануне, все воскресные игры начнутся с минуты молчания в память жертв пожара в Кемерове. 24-й тур чемпионата России стартовал в субботу, когда «Амкар» победил «Локомотив» (2:1), «Ахмат» сыграл вничью со «СКА— Хабаровском» (0:0), «Динамо» выиграло у тульского «Арсенала» (2:1), а «Спартак» — у «Тосно» (2:1).

В турнирной таблице лидирует «Локомотив» — 49 очков (23 матча). 47 очков у «Спартака» (24), 41 очко у ЦСКА (22), 40 — у «Краснодара» (23), 39 — у «Зенита» (22).