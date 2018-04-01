Продолжится ли падение «Зенита»? Команда Роберто Манчини гостит в Уфе

Стадион: «Нефтяник» (Уфа, Россия)

В рамках 24-го тура РФПЛ «Уфа» примет на «Нефтянике» питерский «Зенит». Обе команды обладают высокой мотивацией на предстоящую встречу, так как будущие хозяева изо всех сил пытаются зацепиться за шестую строчку в турнирной таблице, тогда как подопечные Роберто Манчини уже просто мечтают вернуться в группу лидеров, о чемпионстве в стане питерской команды уже речь не идет.

"Уфа" перед этим туром занимает соседнее с «Зенитом» место — она шестая с 34 набранными очками. Команда Сергея Семака на данный момент является одним из немногих коллективов Премьер-лиги, за исключением пятерки лидеров, который может чувствовать себя в последнем отрезке чемпионата вполне комфортно. Дело в том, что четверку аутсайдеров чемпионата «нефтяники» опережают на девять очков.

В прошлом туре «Уфа» обыграла на выезде «Краснодар» со счетом 1:0. Единственный гол в составе гостей забил Иван Пауревич — хорватский форвард, который забивает уже в трех матчах подряд. В целом же в весенней части чемпионата команда Сергея Семака выглядит крепким орешком. В подтверждение тому команда в трех последних турах не потерпела ни одного поражения.

"Зенит" весной смотрится неважно. В Лиге Европы команда Роберто Манчини остановилась на стадии 1/8 финала, не справившись с немецким «РБ Лейпциг». В чемпионате России за два тура набрала всего два очка, раскатав ничьи с «Ростовом» (0:0) и «Амкаром» (0:0). Промежуточный итог — пятое место, но борьба за Лигу Чемпионов, а возможно и за чемпионство, еще далеко не закончена. «Локомотив» свой матч тура уже проиграл, так что есть шанс приблизиться к «железнодорожникам».

В тоже время у команды явные проблемы с атакой, а травма Александра Кокорина только усугубила ситуацию. В зимнее трансферное окно «Зенит» купил у «Тосно» Антона Заболотного , стиль игры которого похож на стиль Артема Дзюбы. При этом Заболотный в этом сезоне в 19 матчах за «Тосно» забил лишь четыре гола и не забивает с 4 ноября, когда отличился в игре с «Краснодаром».

Что касается истории противостояния двух команд, то «Зенит» не проиграл ни одного из семи матчей против «Уфы» в Премьер-лиге. В том числе и в игре первого круга текущего розыгрыша чемпионата России, когда питерцы разгромили соперника на своем поле со счетом 3:0. Кстати, ни разу «Зениту» не удавалось выиграть у «Уфы» оба матча одного чемпионата. Нельзя не сказать о том, что в шести из семи поединков противостояния забивалось менее трех голов.

Интересные факты противостояния «Уфы» и «Зенита»:

"Уфа" никогда не выигрывала у «Зенита» (2 ничьих и 5 поражений)

В 7 играх против питерцев «нефтяники» забили 2 гола

В трех весенних турах «Уфа» набрала 7 очков

"Зенит" не может выиграть в 4 матчах кряду

Ориентировочные составы на игру:

"Уфа": Беленов — Живоглядов, Неделчару, Табидзе, Никитин, Йокич, Пауревич, Салатич, Стоцкий, Обляков, Сысуев.

"Зенит": Лунев — Смольников, Мевля, Иванович, Кришито, Ригони, Ерохин, Краневиттер, Жирков, Дриусси, Заболотный.

Прогноз на матч «Уфа» — «Зенит»:

"Зенит" слабо выглядит в играх против команд с массированной обороной. «Амкар» и «Ростов» показали всем как нужно играть против самой богатой команды России. «Уфа» умеет играть в таком ключе, поэтому будущие гости наверняка испытают трудности в предстоящей игре. Подопечные Сергея Семака отлично играют в родных стенах, «нефтяники» приложат все силы для того, чтобы разжиться очками в этом матче.

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество «Зениту». На победу гостей средний коэффициент составляет 2.00 балла, в то время как для уфимцев этот показатель равен 4.30 баллов. Что касается ничьей, то она оценивается с большей вероятностью — 3.20 баллов.