«Ювентус» обыграл «Милан» перед матчем с «Реалом» в Лиге Чемпионов 

«Ювентус» одолел «Милан» в матче чемпионата Италии. Поединок 30-го тура прошел в Италии и завершился победой гостей со счетом 3:1. «Ювентус» смог открыть счет уже на 8-й минуте матча. На 28-й минуте Леонардо Бонуччи сравнял счет. На 79-й минуте Куадрадо вновь вывел туринский клуб вперед. За три минуты до конца основного времени Сами Хедира точным ударом поставил окончательную точку в матче. «Ювентус» занимает первое место в турнирной таблице итальянского первенства. Благодаря этой победе туринцы смогли оторваться от своего ближайшего преследователя «Наполи», на 4 очка. Напомним, «Наполи» в своем матче 30-го тура расписал мировую с Сассуоло». «Милан», в свою очередь, занимает шестое место. В следующем туре Серии А «Ювентус» встретится с «Беневенто», а до этого туринцам предстоит провести первый четвертьфинальный поединок Лиги Чемпионов с мадридским «Реалом». «Милан» в следующем туре сыграет с «Интером». Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу следующим образом: «Я рад, что Бонуччи забил, но еще больше рад, что мы смогли одержать победу. Было важно вернуться на победный путь в матч с „Миланом“, который находится в отличной форме. Игроки постарались и выиграли в непростом противостоянии, увеличив отрыв в турнирной таблице», — сказал Аллегри.