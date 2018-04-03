Лига чемпионов. Непредсказуемый четвертьфинал в паре «Ювентус» — «Реал»

В футбольном Старом Свете стартует стадия четвертьфиналов Лиги чемпионов. И в первый же день в Турине пройдет повторение прошлогоднего финала: местный «Ювентус» принимает мадридский "Реал" . Как и год назад, эксперты затрудняются отдать преимущество одному из европейских грандов.

"Как я и предполагал, «Ювентус» обыграл «Милан» в предыдущем туре чемпионата Италии (3:1), — говорит известный российский тренер Анатолий Бышовец . — Но загвоздка в том, что «Реал» — не «Милан». Может быть и ничья, но, думаю, что в родных стенах все-таки «Старая синьора» выиграет. Команда, уверен, сделала выводы после противостояния с «Тоттенхэмом», соперником, который замахнулся на то, чтобы выбить «Юве» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов".

"В то же время у итальянцев есть то, чего не было в споре с «Реалом» у «Пари Сен-Жермен» — опыт. Победа хозяев не будет крупной, но в целом игра должна получиться результативной — обе команды забивают достаточно много. Гола три должны забить на двоих, не меньше. Мне кажется, 2:1 в пользу хозяев — неплохой вариант", — заключил эксперт.

"С одной стороны, сумасшедшая форма и самих мадридцев и, главное, Криштиану Роналду , который отдохнул как раз для того, чтобы с первых минут сыграть в этой встрече так, как он умеет", — считает телевизионный комментатор Илья Казаков

"С другой стороны «Ювентус», который дома не проигрывает, да еще и очень много в Лиге чемпионов забивает", — цитирует Казакова сайт «Рейтинг Букмекеров». — Но и «Реал» забивает много, поэтому я рискну поставить на ничью. И самым вероятным исходом является счет 1:1".

По мнению экс-футболиста «Спартака» и сборной Украины Максима Калиниченко, эта пара команд — самая интересная: «Заклятые друзья. Достаточно часто играют в последнее время, и „Ювентус“ с мадридцами неудачно играет. Думаю, что дальше пройдет „Реал“, но по первому матчу большие вопросы».

"Юве" продолжает очень мало пропускать, а «Реал», в принципе, не отличается самой крепкой обороной. Здесь, при всей моей любви к «Реалу», предпочтительнее для меня итальянцы. Все-таки команда может закрыться, и Мадриду во что бы то ни стало не будет бежать вперед и попытается малой кровью добиться победы, а с «Ювентусом» это может не пройти. Мне кажется, случится победа «Ювентуса». А что дальше — видно будет".

Во второй паре «Севилья» — «Бавария» эксперты также не видят очевидного фаворита. «Севилья» может преподнести сюрприз, — сыитает Бышовец. — Она периодически это делает в этом сезоне, причем как со знаком «плюс», так и «минус»: то проиграет со счетом 1:5 в России, то выбьет из Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед"

"Немцы же традиционно сильны в любых турнирах, но я рискну предположить, что матч закончится победой «Севильи». Слишком симпатична эта команда, благодаря стилю своей игры: она не боится играть в атаку даже против заведомо более сильных соперников. Жду от подопечных Монтеллы еще одного сюрприза", — заключил Бышовец.

Казаков вспоминает, что «Севилья» здорово сыграла против «Манчестера» совсем недавно: «Но „Бавария“ — это все-таки „пирог“ из другого теста. И недавний матч последнего тура с дортмундской „Боруссией“ показал, что команда подходит к этой стадии Лиги чемпионов просто в потрясающей, неимоверной форме. Поэтому нет сомнений, что „Бавария“ выиграет, нет сомнений, что в матче будет забито не меньше трех мячей».

"Думаю, что игра будет интересной, — рассуждает и Калиниченко. — Две команды атакующие. «Севилья» дома очень играет очень хорошо и напористо, а «Бавария» всегда напориста и в последних матчах разошлась. Думаю, в этой игре будет забито достаточно голов (тотал больше 3,5), зрители будут довольны, но вот фаворита назвать не берусь".