Леонарду Жардим: «Предстоящая неделя будет решающей для „Монако“ в чемпионате страны»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после поражения от «ПСЖ» в финале Кубка лиги (0:3) отметил, что соперник заслужил победу. Также он добавил, что теперь монегаскам необходимо сосредоточиться на чемпионате страны.

— Думаю, что «ПСЖ» был более эффективен, чем «Монако», — цитирует L'Equipe Жардима. — Сегодня вечером Кильян Мбаппе был хорош. «Монако» даже после гола с пенальти играл с правильным отношением. Думаю, что соперник заслужил эту победу. Сегодня команда не достигла своей цели. Теперь мы должны забыть об этом турнире и работать над чемпионатом. Эта неделя будет решающей, так как нам предстоят матчи против двух качественных команд: «Ренна» и «Нанта ».