Константин Зырянов: Нашей команде сейчас легче даются выездные матчи

— Терпели, терпели, хотели взять очки, в лучшем случае выиграть. Очень расстроены тем, что не получилось, — приводит слова Зырянова официальный сайт «Зенита» . — Первый тайм мы провели более-менее. Сражались. Второй тайм был похуже. Будем разбираться, делать выводы и исправлять ошибки.

— В недавнем интервью Вячеслав Зинков Илья Зуев сказали, что им больше удаются домашние матчи. Почему все-таки побеждают на выездных? — Для нашей команды сейчас легче — даже по результату — даются выездные матчи. Мы находимся в зоне вылета, поэтому испытываем колоссальное давление. Играем в Санкт-Петербурге, а ребята не хотят подвести город и «Зенит». Игроки боятся, из-за этого немножко волнуются и зажимаются. А на выезде они такого давления не испытывают.

— По сравнению с осенней частью сезона команда выглядит повзрослевшей? — С уходом Константина Зырянова из осенней части команды средний возраст «Зенита»-2 теперь немножко поменьше. Поэтому она выглядит моложе.