Ещё
Баскетбольная «Самара» сразится с МБА за выход в полуфинал Суперлиги
Далее:
Читайте также:
Ещё

Баскетбольная «Самара» сразится с МБА за выход в полуфинал Суперлиги 

63.ru 43 минуты назад
Фото: 63.ru
В последнем матче регулярного чемпионата «Самара» разгромила в гостях питерский «Спартак».
Волжане с первых минут повели в счете и удерживали лидерство на протяжении всей игры. А перед заключительной четвертью вопрос оставался лишь в том, доберется ли «Самара» вновь до «сотни». Откладывать его решение гости не стали. Усилиями Александра Савенкова и Алексея Зозулина команде удалось достичь рубежа в 100 очков. А попадания Даниила Синегубова, Максима Числова и Евгения Фидия подвели итог матча.
107:72 — уверенная победа «Самары». Сразу шесть игроков набрали более 10 очков. Самыми результативными стали Артем Яковенко (22 очка) и Александр Савенков (17).
— На сегодняшний день всем очевидно, что мы укомплектованы более сильными игроками, чем «Спартак». Поэтому у петербургской команды игра сегодня не получилась. Что касается «Самары», то я благодарен игрокам за сегодняшний матч. Он для них ничего не значил. Но все вышедшие на площадку игроки были очень мотивированы и отработали по полной программе — что в защите, что в нападении, — прокомментировал итог игры главный тренер «Самары» Игорь Грачев.
Теперь команде предстоит подготовка к матчам плей-офф. В четвертьфинале спортсмены сыграют с МБА (Москва). Первые матчи состоятся в Самаре 7 и 9 апреля.
63.ru: последние новости
Готовятся к плей-офф: БК «Самара» разгромил «Зенит-Фарм» из Санкт-Петербурга Филип Виденов продлил контракт с «Красными Крыльями» Colors: в сети презентовали официальный гимн чемпионата мира по футболу
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным32
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут102
Российский боец побил соперника за 10 секунд3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение