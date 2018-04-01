Баскетбольная «Самара» сразится с МБА за выход в полуфинал Суперлиги

В последнем матче регулярного чемпионата «Самара» разгромила в гостях питерский «Спартак» Волжане с первых минут повели в счете и удерживали лидерство на протяжении всей игры. А перед заключительной четвертью вопрос оставался лишь в том, доберется ли «Самара» вновь до «сотни». Откладывать его решение гости не стали. Усилиями Александра Савенкова Алексея Зозулина команде удалось достичь рубежа в 100 очков. А попадания Даниила Синегубова Максима Числова и Евгения Фидия подвели итог матча. 107:72 — уверенная победа «Самары». Сразу шесть игроков набрали более 10 очков. Самыми результативными стали Артем Яковенко (22 очка) и Александр Савенков (17). — На сегодняшний день всем очевидно, что мы укомплектованы более сильными игроками, чем «Спартак». Поэтому у петербургской команды игра сегодня не получилась. Что касается «Самары», то я благодарен игрокам за сегодняшний матч. Он для них ничего не значил. Но все вышедшие на площадку игроки были очень мотивированы и отработали по полной программе — что в защите, что в нападении, — прокомментировал итог игры главный тренер «Самары» Игорь Грачев Теперь команде предстоит подготовка к матчам плей-офф. В четвертьфинале спортсмены сыграют с МБА (Москва). Первые матчи состоятся в Самаре 7 и 9 апреля.