Преснель Кимпембе: «Видеоповторы были в нашу пользу»

Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе признал, что его команде помогли видеоповторы, которые брал судья в финале Кубка лиги с «Монако». Парижане выиграли со счетом 3:0, а монегаски после матча жаловались на судейство.

— Это была хорошая игра в целом, — цитирует AFP Кимпембе. — Мы контролировали мяч, играли ярко вместе и индивидуально. Мбаппе здорово проявил себя против своего бывшего клуба. Да и вся команда была хороша.

Видеоповторы? В этот раз все сложилось в нашу пользу, поэтому мы довольно. Но вообще это непривычно. Игроки остывают, пока ждут решения судьи. Немного странно это.