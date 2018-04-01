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Преснель Кимпембе: «Видеоповторы были в нашу пользу»
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Преснель Кимпембе: «Видеоповторы были в нашу пользу» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе признал, что его команде помогли видеоповторы, которые брал судья в финале Кубка лиги с «Монако». Парижане выиграли со счетом 3:0, а монегаски после матча жаловались на судейство.
— Это была хорошая игра в целом, — цитирует AFP Кимпембе. — Мы контролировали мяч, играли ярко вместе и индивидуально. Мбаппе здорово проявил себя против своего бывшего клуба. Да и вся команда была хороша.
Видеоповторы? В этот раз все сложилось в нашу пользу, поэтому мы довольно. Но вообще это непривычно. Игроки остывают, пока ждут решения судьи. Немного странно это.
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