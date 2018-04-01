«Нова» обыграла ВК «Белогорье» со счетом 3:1 

Прошедшая накануне игра в Белгороде принесла победу самарским спортсменам. Волейболистам «Новы» удалось достичь финального результата со счетом 25:22 и 3:1 по партиям. По словам главного тренера «Новы» Константина Брянского, команда приехала с одной целью — показать хорошую игру. «Ребята хорошо сыграли, не без провалов, но при этом нить игры не упустили. Перед этим у нас были хорошие игры с »Зенитом". Они показали, что мы вполне реально можем играть на высочайшем уровне. В целом игра моей команды была отличной, хотя и были огрехи. Мы будем теперь готовиться к домашней игре. Думаю, будет непросто", — подчеркнул наставник самарской команды. Следующий матч пройдет в Самаре. Уже 6 апреля «Нова» встретится с «Белогорьем». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Фото: ВК «Нова»