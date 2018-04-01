Александр Бубнов: «Зенит» обыграет «Уфу» со счетом 1:0

«Сезон для »Зенита» уже провален, но нужно сделать так, чтобы он не был провален совсем. «Зенит» всерьез рискует не попасть в тройку и остаться без Лиги чемпионов.

Семак в «Зените»? Хуже, чем сейчас не будет. У него есть опыт работы со статусными тренерами, он окреп самостоятельно в «Уфе», поэтому у него может получиться. Другое дело, что «Зенит» рассматривает иностранцев.

Это сложный матч для прогноза — 50 на 50. Но я поставил на победу «Зенита», несмотря на все проблемы. Им просто некуда отступать. Прогноз — 0:1», — цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Матч «Уфа» — «Зенит» начнется в 16:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.