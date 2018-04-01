ЦСКА ушел от поражения в матче с «Ростовом» в молодежном первенстве

«Ростов» сыграл вничью с ЦСКА в матче 24-го тура молодежного первенства чемпионата России — 2:2. В составе хозяев дубль оформил Дмитрий Вебер . Армейцы смогли отыграть отставание в два мяча, во втором тайме отличился Данила Яков. "Ростов" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. ЦСКА идет на второй строчке с 53-мя баллами. Молодежные команды 24-й тур "Ростов" — ЦСКА — 2:2 (1:0) Голы: Вебер, 21 (1:0). Вебер, 60 (2:0). Янов, 75 (2:1). Янов, 81 (2:2). Судья: РОДИОНОВ (Чехов). 1 апреля. Батайск. Стадион «МБУ ДО ДЮСШ №2 (Локомотив)».