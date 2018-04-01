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Гончаренко: верю, что опыт и класс ЦСКА скажется в матче с «Ростовом»
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Гончаренко: верю, что опыт и класс ЦСКА скажется в матче с «Ростовом» 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 24-го тура РФПЛ с «Ростовом».
«Это в любом случае опять будет для нас сложный матч. Но каждая игра — это своя отдельная история. Думать о том, что нам в Ростове в предыдущие сезоны было тяжело, не стоит. По крайней мере, мы знаем, что нужно готовиться к тяжёлому матчу, но всё равно думать о том, как выиграть.
Конечно, за время перерыва на игры сборных теряется ритм. Одни и те же детали, но они требуют времени, чтобы вернуться в рабочее состояние. Тем не менее верю, что опыт и класс нашей команды скажется.
Думаю, «Ростов» не будет закрываться, учитывая, что это домашний матч. Придёт полный стадион, и я думаю, они тоже будут стремиться идти в атаку.
Где будет играть Вернблум? Понтус сегодня играет в нападении», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч ТВ».
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