Гончаренко: верю, что опыт и класс ЦСКА скажется в матче с «Ростовом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 24-го тура РФПЛ с «Ростовом».

«Это в любом случае опять будет для нас сложный матч. Но каждая игра — это своя отдельная история. Думать о том, что нам в Ростове в предыдущие сезоны было тяжело, не стоит. По крайней мере, мы знаем, что нужно готовиться к тяжёлому матчу, но всё равно думать о том, как выиграть.

Конечно, за время перерыва на игры сборных теряется ритм. Одни и те же детали, но они требуют времени, чтобы вернуться в рабочее состояние. Тем не менее верю, что опыт и класс нашей команды скажется.

Думаю, «Ростов» не будет закрываться, учитывая, что это домашний матч. Придёт полный стадион, и я думаю, они тоже будут стремиться идти в атаку.

Где будет играть Вернблум? Понтус сегодня играет в нападении», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч ТВ».