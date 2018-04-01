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Жирков: «За время паузы все игроки „Зенита“ „перезарядились“
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Жирков: «За время паузы все игроки „Зенита“ „перезарядились“ 

Евро-футбол.Ру 57 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник "Зенита" Юрий Жирков поделился ожиданиями от выездного матча 24-го тура РФПЛ, который стартует в 16:30.
— Несмотря на 0:3 в первом круге, «Уфа» показала себя в Петербурге очень крепкой командой. Играющей. Контратакует хорошо. Так что в Уфе нас ждет непростая игра. Тем более на синтетике. Но будет интересно. В том числе с учетом тренера «Уфы». Еще не забыли, как Сергей Семак работал в «Зените».
Между нами и «Уфой» 5 очков разницы, плюс у «Зенита» матч в запасе. И потом, мы едем только за победой. В случае ничьей совсем от всех, кто впереди, отстанем.
Думаю, за время паузы все игроки «Зенита» «перезарядились». Во всяком случае, я на ближайшую игру смотрю с оптимизмом, — заявил Жирков.
После 22-х туров «Зенит» с 39 очками идет на пятом месте, «Уфа» шестая, в их активе 34 балла.
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