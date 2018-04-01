«Краснодар» — «Анжи»: ставка Игоря Гамулы с коэффициентом 3.90

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Анжи» в 24-м туре РФПЛ.

Ставки: победа «Краснодара» с форой "-2,5" за 3.90, точный счёт 3:0 за 9.00.

«В прошлом туре РФПЛ «Краснодар» споткнулся об «Уфу». «Анжи» добился победы, хоть и давно не выигрывал. Команда поднялась в зону переходных матчей. «Краснодару» нельзя повторять свои ошибки, поэтому он должен победить. Думаю, выиграет с крупным счётом 3:0», — отметил Гамула.

Начало матча «Краснодар» — «Анжи» — сегодня, 1 апреля, в 19:00 мск.