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«Зенит» обыграл «Уфу» в матче футбольной Премьер-лиги со счётом 2:1
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«Зенит» обыграл «Уфу» в матче футбольной Премьер-лиги со счётом 2:1 

Говорит Москва 1 апреля 2018
В составе петербургской команды отличился Бранислав Иванович, мяч, ставший для «Зенита» победным, в свои ворота забил защитник «Уфы» Ионуц Неделчару.
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