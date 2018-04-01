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Милевский снялся в промо-ролике к старту чемпионата Белоруссии за рулем автобуса (видео)
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Милевский снялся в промо-ролике к старту чемпионата Белоруссии за рулем автобуса (видео) 

Советский спорт 1 час назад
Ролик посвящен старту чемпионата Белоруссии. В нем Милевский в компании партнеров по команде водит клубный автобус «Динамо».
Напомним, на старте сезона «Динамо» выиграло Суперкубок страны, обыграв БАТЭ (2:1).
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