Милевский снялся в промо-ролике к старту чемпионата Белоруссии за рулем автобуса (видео)

Ролик посвящен старту чемпионата Белоруссии. В нем Милевский в компании партнеров по команде водит клубный автобус «Динамо». Напомним, на старте сезона «Динамо» выиграло Суперкубок страны, обыграв БАТЭ (2:1).